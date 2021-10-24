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ÖZEL- SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE 2 BİN 698 YENİ KONUT - Son Dakika

ÖZEL- SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE 2 BİN 698 YENİ KONUT

24.10.2021 10:20

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapılan 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yükseği Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yerleşim yerinde, 2 bin 698 yeni konut yapımı tamamlandı.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapılan 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yükseği Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yerleşim yerinde, 2 bin 698 yeni konut yapımı tamamlandı. 150 yıllık tarihinde yıl sonu 7'nci kez taşınacak Yusufeli'de, kamu binalarında ise sona gelindi. Devlet Su İşleri (DSİ) Yeniden Yerleşim Yerleri İzleme Şube Müdürü Suat Köse, "İnşaatlarda sona geldik, ilçemiz en kısa zamanda taşınmaya hazır hale getirilecek" dedi.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısıyla temeli atılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin inşaatı tamamlandı. 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santralle 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Proje, Türkiye'nin öz kaynaklarıyla, tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edildi.

YUSUFELİ 7'NCİ KEZ TAŞINACAK

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Taşınacak ilçenin yeni yerleşim yerinde 2 bin 698 konutun yapımı tamamlandı, hükümet konağı, öğretmenevi, spor salonu, merkez cami, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı, cami, okul, müftülük ve adliye binalarında ise sona gelindi. Yöre halkı, su altında kalacak ilçeye veda etmeye hazırlanırken, Yusufeli'nde noter huzurunda 5 otel, 3 akaryakıt istasyonu, 258 iş yeri ve konutların hak sahipleri de çekilen kurayla belirlendi.

'SONA GELDİK DİYEBİLİRİZ'

Yeni yerleşim alanındaki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) Yeniden Yerleşim Yerleri İzleme Şube Müdürü Suat Köse, "Yusufeli yeni yerleşim alanı, 3 bölgeden oluşmaktadır. 3'üncü bölgemizde alt ve üstyapı çalışmaları tamamen bitti. 1'inci bölgede üst yapıda kamu binalarımız tamamlandı. Çevre düzenlemeleri devam ediyor. İnşaat olarak 'sona geldik' diyebiliriz. Burada 2 bin 698 tane konut inşaatı bitti. İlçemiz, en kısa zamanda taşınmaya hazır hale getirilecektir" dedi.

'SU TUTMA ÖNCESİ TAMAMLANMIŞ OLACAK'

Yeni ilçede her detayın, koordinasyon içinde çalışan ilgili kurum ve firmalarca kontrol edildiğini kaydeden Köse, "286 tane de tamamlanan iş yerimiz var. Küçük sanayi sitemizde taşınma öncesi tamamlanarak ihalesi yapılacak. İlçede, 310 civarında iş yerimiz olacak. Buradaki çalışmalar, barajın su tutma programına uygun olarak, taşınmayı da göz önünde bulundurarak, su tutma öncesi her şeyiyle tamamlanmış olacak. Tüm çalışmalar, ilgili kurumlar tarafından yerinde A'dan Z'ye kontrol ediliyor. Tüm firmalarla koordinasyon içerisinde ilçemiz, su tutma programına uygun olarak, taşınmaya hazır hale getirilecektir" diye konuştu.

ÖZEL- SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE 2 BİN 698 YENİ KONUT
ÖZEL- SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE 2 BİN 698 YENİ KONUT
ÖZEL- SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE 2 BİN 698 YENİ KONUT
ÖZEL- SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE 2 BİN 698 YENİ KONUT
ÖZEL- SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE 2 BİN 698 YENİ KONUT
ÖZEL- SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE 2 BİN 698 YENİ KONUT
ÖZEL- SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE 2 BİN 698 YENİ KONUT
ÖZEL- SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE 2 BİN 698 YENİ KONUT
ÖZEL- SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE 2 BİN 698 YENİ KONUT
ÖZEL- SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE 2 BİN 698 YENİ KONUT
ÖZEL- SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE 2 BİN 698 YENİ KONUT
ÖZEL- SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE 2 BİN 698 YENİ KONUT
ÖZEL- SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE 2 BİN 698 YENİ KONUT
ÖZEL- SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE 2 BİN 698 YENİ KONUT
ÖZEL- SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE 2 BİN 698 YENİ KONUT

Yusufeli Barajı, Yusufeli, Türkiye, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖZEL- SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE 2 BİN 698 YENİ KONUT - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖZEL- SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE 2 BİN 698 YENİ KONUT - Son Dakika
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