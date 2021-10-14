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Su altındaki tarih ilk günkü canlılığını koruyor - Son Dakika

Su altındaki tarih ilk günkü canlılığını koruyor

14.10.2021 09:52
Su altındaki tarih ilk günkü canlılığını koruyor

2018 yılında baraj sularının çekilmesiyle balıkçılar tarafından tesadüfen keşfedilen Paleolitik Dönem'e ait 'dinsel' tarihi alan su altında ilk günkü gibi canlılığını koruyor.

2018 yılında baraj sularının çekilmesiyle balıkçılar tarafından tesadüfen keşfedilen Paleolitik Dönem'e ait 'dinsel' tarihi alan su altında ilk günkü gibi canlılığını koruyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Belveren köyü sınırları içerisinde yer alan ve Atatürk Baraj Göleti'nde bulunan Paleolitik Dönem'e ait alan 2018 yılında balıkçılar tarafından tesadüfen keşfedilmişti. Tarih öncesi Paleolitik Çağ'a ait kaya resimleri üç yıl önce Atatürk Barajı'nın su seviyesi 10-15 metre düşünce bulundu. Kazıma tekniği ile yapılan stilize figürler ile çeşitli sahneler yer alıyor. Sunum çukurlarının da bulunduğu tarihi mekanın dinsel alan olduğu tahmin ediliyor. Kaya resimlerinin bu kadar çok olması bilim insanlarını heyecanlandırmış ve Kore'den bu resimleri incelemek için ekipler gelmişti.

Üç yıl aradan sonra resimlerin durumunu görmek için Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindekiler su altında ki eserlerin durumunu inceledi. Su seviyesi düşmediği için bu kez eserler su altında incelendi.

Tarihe ışık tutacak olan figürler ilk günkü canlılığını su altında korurken, insan, dağ keçisi, at, kurt, tilki, leylek gibi çeşitli hayvan figürleri ve değişik şekiller resimde yer alıyor. Resmedilen sahnenin uzunluğunun 8 metre, genişliğinin ise yaklaşık 2 metre olduğu biliniyor. Dünyada Paleolitik Dönem'e ait tarihlenen toplam 6 adet yer bulunduğu, Paleolitik Dönem'in 2 milyon yıl önce başladığı ve 10 bin yıl önce son bulduğu biliniyor.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, üç yıl önce su yüzeyinde olan kaya resimlerinin yaklaşık 1 metrelik su altında olduğunu belirterek, "Buradaki kaya resimleri ilk günkü gibi canlılığını koruyor. Bir kısmı yosun tutmuş. 8 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğinde kaya resimleri bulunuyor. Bu kaya resimleri Epipaleotik yani Milattan önce 10 bin yılına dayanıyor. Yaban keçileri ve av sahneleri yer alan bu ana kayada belki de tespit edemediğimiz bir çok figür bulunuyor" dedi.

Arkeolog Mustafa Çelik ise su altındaki eserlerin görüntüsünün çok heyecanlandırdığını ve su seviyesinin düşmesini beklediklerini dile getirdi.

Balıkçı Hamza Laçin ise ilk kez gördüğü kaya resimlerini 'muazzam' olarak değerlendirdi.

(Ahmet Arslantaş-İHA)

Su altındaki tarih ilk günkü canlılığını koruyor
Su altındaki tarih ilk günkü canlılığını koruyor
Su altındaki tarih ilk günkü canlılığını koruyor
Su altındaki tarih ilk günkü canlılığını koruyor
Su altındaki tarih ilk günkü canlılığını koruyor

Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Baraj, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Su altındaki tarih ilk günkü canlılığını koruyor - Son Dakika


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