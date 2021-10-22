Son dakika: SU ISITICISININ PATLAMASIYLA ALEVLERİN ARASINDA KALAN KİŞİYİ KOMŞULARI KURTARDI - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan Mustafa Yavuz'un (86) su ısıtmak için prize taktığı ısıtıcının patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında alevler arasında kalarak vucudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Yavuz'u, komşuları kurtardı.

Olay, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Fındıklı Mahallesinde meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan Mustafa Yavuz, iddiaya göre, su ısıtıcısını fişe takarak çalıştırdı. Isıtıcı, bilinmeyen nedenle bir anda patladı. Patlamayla birlikte evde yangın çıktı. Evden çıkan dumanı fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verip, Yavuz'un evde olma ihtimaline karşı binaya girdi. Evde olan Yavuz, mahalle sakinlerinin yardımıyla alevlerin arasından kurtarılırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Yavuz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık Ünitesinde tedaviye alınan Mustafa Yavuz'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.