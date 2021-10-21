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Su seviyesi azalan Dicle Nehri'nde ölü balıklar kıyıya vurdu - Son Dakika

Su seviyesi azalan Dicle Nehri'nde ölü balıklar kıyıya vurdu

21.10.2021 15:57
Su seviyesi azalan Dicle Nehri'nde ölü balıklar kıyıya vurdu

DİYARBAKIR'da Dicle Nehri'nin, tarihi On Gözlü Köprü'nün altından geçen bölümünde balık ölümleri yaşandı.

DİYARBAKIR'da Dicle Nehri'nin, tarihi On Gözlü Köprü'nün altından geçen bölümünde balık ölümleri yaşandı. Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen nehirdeki ölü balıklar etrafa kötü koku yaymaya başladı.

Dicle Nehri'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü. Nehrin, yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilen Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü'nün altındaki bölümünde su seviyesinin düşmesi nedeniyle ölü balıklar kıyıya vurdu. Ölü balıklar nedeniyle etrafa kötü koku yayılmaya başladı.Bölgede yaşayan Ahmet Akbaş, su seviyesinin azalmasıyla balık ölümlerinin gerçekleştiğini söyledi. Akbaş, "Kötü koku veriyor bu durum. Turistler kaçmaya başlıyor. Çok kötü bir koku oluyor. Balıklar da ölüyor. Su seviyesi daha önce yüksekti. Turistler keyif alıyordu. Manzarası da güzeldi. Şimdi ise çöplükler ve yosunlar ortaya çıkmış. Balıklar da ölmüş halde" dedi.


Su seviyesi azalan Dicle Nehri'nde ölü balıklar kıyıya vurdu
Su seviyesi azalan Dicle Nehri'nde ölü balıklar kıyıya vurdu
Su seviyesi azalan Dicle Nehri'nde ölü balıklar kıyıya vurdu
Su seviyesi azalan Dicle Nehri'nde ölü balıklar kıyıya vurdu
Su seviyesi azalan Dicle Nehri'nde ölü balıklar kıyıya vurdu
Su seviyesi azalan Dicle Nehri'nde ölü balıklar kıyıya vurdu
Su seviyesi azalan Dicle Nehri'nde ölü balıklar kıyıya vurdu
Su seviyesi azalan Dicle Nehri'nde ölü balıklar kıyıya vurdu

Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Su seviyesi azalan Dicle Nehri'nde ölü balıklar kıyıya vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Su seviyesi azalan Dicle Nehri'nde ölü balıklar kıyıya vurdu - Son Dakika
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