"Suç örgütü ele başı" olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Kürşad Yılmaz tahliye edildi - Son Dakika

Avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edilen Yılmaz, 32 yıllık cezadan beraat etti.

"Suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla 2005 yılından bu yana tutuklu bulunan Kürşad Yılmaz, cezaevinden salıverildi.

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