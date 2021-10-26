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Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk serbest bırakıldı - Son Dakika

Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk serbest bırakıldı

26.10.2021 22:45
Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk serbest bırakıldı

Sudan'da geçiş yönetiminin askeri kanadı tarafından dün alıkonulan Başbakan Abdullah Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklandı.

Sudan'da geçiş yönetiminin askeri kanadı tarafından dün alıkonulan Başbakan Abdullah Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklandı.

Sudan basınındaki habere göre, Hamduk'un güvenliğini sağlamak amacıyla beraberinde askerlerin olduğu kaydedildi.

Serbest bırakılan Başbakan Hamduk'un, başkent Hartum'daki evine ulaştığı aktarıldı.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bugün yaptığı açıklamada, Başbakan Abdullah Hamduk'un, güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini duyurmuştu.

Hamduk, ülkedeki sivil kanadın tasfiyesini, "Sudan ordusu, geçiş sürecinin kurucusu sıfatıyla ve ulusal sorumluluğun gereği olarak devrimin gidişatının düzeltilmesi, ülkedeki kaos ve kriz ortamının yol açtığı tehlikelerin bertaraf edilmesi için Anayasal Bildiri Anlaşması ve Silahlı Kuvvetler Yasası gereğince bu kararları aldı." sözleriyle açıklamıştı.

OHAL ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmıştı.

Sivil kanada düzenlenen askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Olağanüstü Hal, Başbakan, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk serbest bırakıldı - Son Dakika
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