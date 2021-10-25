"Sudan'da darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz" - Son Dakika

"Sudan'da darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan'da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Sudan'da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz" denildi. Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yaşanan darbe teşebbüsü hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan'da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz. Sudan'da tüm taraflarca Anayasal Bildiri kapsamındaki taahhütlere bağlı kalınması ve geçiş sürecinin sekteye uğratılmaması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi. (Mevlüt İşli/İHA)

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