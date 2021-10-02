Üye Girişi
Sudan'da geçiş sürecini yönetmek için "Misak-ı Vatani" anlaşması imzalandı - Son Dakika

Sudan'da geçiş sürecini yönetmek için "Misak-ı Vatani" anlaşması imzalandı

02.10.2021 18:40
Sudan'da geçiş sürecini yönetmek için

Sudan'da Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı siyasi gruplar ve silahlı hareketler, geçiş dönemini yönetmek için Misak-ı Vatani adlı bir anlaşma imzaladı.

Sudan'da Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı siyasi gruplar ve silahlı hareketler, geçiş dönemini yönetmek için Misak-ı Vatani adlı bir anlaşma imzaladı.

Başkent Hartum'da düzenlenen törenin ardından imzalanan anlaşmada, iktidar koalisyonunda bölünme yerine siyasi partiler ve silahlı hareketlere devrimin kurucu platformuna dönüş çağrısı yapıldı.

Anlaşmanın, 2019'da halk ayaklanması sonrası ordunun müdahalesiyle devrilen cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in lideri olduğu eski iktidar partisi Ulusal Kongre dışındaki tüm siyasi hareketlerin imzasına iki hafta süreyle açık olduğu belirtildi.

Sivil, demokratik bir geçişin sağlanması ve bu sürecin sonunda özgür seçimlerin yapılması için geçiş dönemi bileşenlerinin gerçek ortaklığına ihtiyaç duyulduğu aktarılan anlaşma metninde, federal yönetime geçiş, geniş halk katılımıyla bir anayasa hazırlanması ve barış sürecinin tamamlanmasına katkı sağlanması taahhütleri yer aldı.

Anlaşma 3 Ekim 2020'de Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da barış anlaşmasını imzalamayan silahlı hareketleri de barış sürecine davet etti.

Misak-ı Vatani adlı anlaşmaya, Sudan Kurtuluş Hareketi, Adalet ve Eşitlik Hareketi, Federal Parti-Devrimci Cephe, Sudan Baas Partisi, Sosyal Adalet için Demokratik İttifak, Özgürlük ve Adalet için Halk Cephesi ve Halk Hareketi gibi siyasi hareketler ve silahlı gruplar imza attı.

Sudan'da 21 Eylül'deki darbe girişimi sonrası geçiş iktidarının asker ve sivil bileşenleri arasında şiddetlenen yönetim krizi sonrası, taraflar mevcut koalisyonun genişletilmesine yönelik mesajlar vermişti.

Ülkede, Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı 53 aylık geçiş dönemi devam ediyor.

Özgürlük, Hartum, Adalet, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da geçiş sürecini yönetmek için 'Misak-ı Vatani' anlaşması imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Giresunspor, ilk galibiyetini Göztepe karşısında aldı 18:21 Giresunspor, ilk galibiyetini Göztepe karşısında aldı İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler 18:05 İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler Topal taklidi ve bayılma numarası yapan kedi, müşterilere mama aldırıyor 17:50 Topal taklidi ve bayılma numarası yapan kedi, müşterilere mama aldırıyor
2 yıl önce 17:42 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldi 17:25 Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldi Son Dakika: Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu 16:56 Son Dakika: Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi 15:57 Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu 15:39 Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu

Son Dakika Haberleri
18:21 Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum
18:20 Giresunspor, ilk galibiyetini Göztepe karşısında aldı
18:20 Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler
18:05 İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler
18:04 Trabzonspor, deplasmanda Kayseri'yi 2-1 yendi
17:57 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte meydana gelen olaylar
17:43 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik şirketlerine zam konusunda uyarı: Bedelini ödersiniz
17:27 Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi
17:25 Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldi
17:24 Eşini kazada kaybeden kadın siniri krizi geçirdi
Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum         
18:22
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte meydana gelen olaylar Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte meydana gelen olaylar         
17:58
Kılıçdaroğlu'ndan elektrik şirketlerine zam konusunda uyarı: Bedelini ödersiniz Kılıçdaroğlu'ndan elektrik şirketlerine zam konusunda uyarı: Bedelini ödersiniz         
17:44
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti         
16:58
Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum         
16:56
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi         
15:41
Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda         
15:39
Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu         
14:38
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor         
12:27
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 18:45:18. #1.12#
SON DAKİKA: Sudan'da geçiş sürecini yönetmek için "Misak-ı Vatani" anlaşması imzalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement