Sudan'da hükümet karşıtı protestolar 4. gününde devam etti - Son Dakika

Sudan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde hükümetin istifası talebiyle yapılan eylemler sürüyor.

İktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı'ndan ayrılan Misak-ı Vatani adlı yeni oluşumun destekçilerinin, hükümetin feshedilmesi ve iktidarda daha çok gruba yer verilmesi talebiyle başkent Hartum'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki süresiz oturma eylemi 4. gününe girdi.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelen eyleme katılanlar, yöresel kıyafetleri ve danslarıyla dikkati çekerken, farklı noktalara kurulan sahnelerde hükümet aleyhinde konuşmalar yapıldı.

Eylemciler, 4 gündür Cumhurbaşkanlığı çevresindeki yola kurulan çadırlarda kalıyor. Protestolar, Cumhurbaşkanlığı Caddesi'nden Başbakanlık önüne kadar genişçe bir alana yayıldı.

"Tek talebimiz adil bir hükümet"

Batı Darfur'dan Celal Abdussamed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Durum her geçen gün kötüleşiyor. Yorulduk artık. Taksi şoförüydüm ama 4 aydır çalışmıyorum. Her şey pahalılaştığı için bu eyleme katıldım. Devrimden sonra gelen hükümet bizi ileriye götürecek diye temenni ettik ama olmadı. Devrim çalındı." dedi.

Başbakan Abdullah Hamduk'un vaatlerine 2 seneden fazla sabrettiklerini ancak takatlerinin tükendiğini belirten Abdussamed, "Şu ana kadar bir değişiklik görmedik. Başbakan Hamduk başarısız oldu. Yeni hükümetin Sudan halkının sorunlarını çözeceğine inanıyoruz. Tek talebimiz adil bir hükümetin gelmesi." ifadelerini kullandı.

"Başbakandan bize fayda yok"

Eyleme katılanlardan Ahmed Yusuf, "Mevcut hükümete Sudan halkına yaptıklarınızdan dolayı Allah'tan korkun diyorum. Halk 30 sene boyunca çok acılar çekti. Siz geldiniz devrimi çaldınız. Ülkeyi çok kötü bir duruma getirdiniz. Halkı aç bıraktınız. Halk iş, aş, eğitim ve sağlık istiyor." diye konuştu.

Başbakan Abdulah Hamduk ve hükümetinin adet ve kültürlerinde olmayan şeyleri içlerine yerleştirdiğini savunan Yusuf, şöyle devam etti:

"İslam bizim kırmızı çizgimiz, en önemli değerimizdir. Hamduk'un kendisi ve ahlakı bize benzemiyor. Başbakandan bize fayda yok, onu istemiyoruz. Çözüm hükümetin feshi. Hükümet feshedilene kadar bu protestolar bitmez."

"4 siyasi parti Sudan devrimini gasbetti"

Mini Arko Minnavi liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi yöneticilerinden Abdulaziz Süleyman da "Taleplerimiz oldukça açık. Devrimi 4 parti değil 74 siyasi parti ve sivil toplum hareketi temsil ediyor. Devrimin gidişatının düzeltilme vakti geldi. Kurucu platforma dönüş zamanı geldi." şeklinde konuştu.

Mevcut iktidardaki partilerin Sudan halkının yüzde 5'inden fazlasını temsil etmediklerini ileri süren Süleyman, "Her inançtan, renkten, kültürden ve siyasi görüşten insan hepsi ordu karargahı önündeki meydanda devrim için toplanmıştı. Onlar Sudan parlamentosu gibiydiler. Devrim halkın devrimi ancak 4 siyasi parti Sudan devrimini gasbetti." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman, ordunun hükümet karşıtı gösterilerin arkasında yer aldığına yönelik iddiaları reddederek şunları kaydetti:

"Orduyla hiçbir alakamız yok. Asker Sudan halkının askeri, liderlerin değil. Burası Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önü. Sudan'ın sembol yerlerinden biri. Buraya asker için gelmedik."

Bu ayın başında iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı'ndan ayrılan bir grup siyasi parti ve silahlı hareket, mevcut hükümetin ülkenin tamamındaki grupları temsil etmediği iddiasıyla geçiş dönemini yönetmek için Misak-ı Vatani adlı oluşum başlatmıştı.

Yeni oluşum, iktidardaki koalisyonun genişletilmesi ve mevcut hükümetin istifasını talep ediyordu.

Misak-i Vatani koalisyonunun çağrısı üzerine 16 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı önünde toplanan çok sayıda kişi, yeni hükümet kurulana dek süresiz eylem başlattıklarını açıklamıştı.