Sudan'da onlarca protestocu resmi haber ajansını bastı - Son Dakika

Sudan resmi haber ajansı (SUNA) Genel Müdürü Muhammed Abdulhamid, iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı'nın basın toplantısının bir grubun ajans binasına yaptığı baskın nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

SUNA'da basın mensuplarına açıklama yapan Abdulhamid, 150 kişilik bir grubun ana kapıdan girerek gerçekleştirdikleri eylem nedeniyle basın toplantısının gerçekleştirilemediğini belirtti.

Abdulhamid, iktidar koalisyonunun yetkilileri ile ajans çalışanlarının güvenliği için bu kararı aldıklarını açıkladı.

SUNA önünde toplanan çok sayıda kişi, lastikler yakarak Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakı aleyhinde sloganlar atmıştı.

Mevcut hükümeti destekleyen Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı'ndan Başbakan Abdullah Hamduk'un Siyasi Danışmanı Yasir Arman, Milli Ümmet Partisi yöneticilerinden Sıddık Sadık el-Mehdi ve eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük eden Sudan Meslek Odaları Birliği yöneticilerinden Muhammed Naci el-Esam ülkedeki son durumla ilgili Sudan resmi haber ajansında konuşma yapacaktı.