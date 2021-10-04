Sudan'da silahlı çatışma: 4 yaralı - Son Dakika

Sudan'ın başkenti Hartum'da güvenlik güçleri ile bir grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'un Cebra bölgesinde güvenlik güçleri ile terör hücresi mensupları arasında silahlı çatışma çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, hafif ve orta silahların kullanıldığı çatışmada, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık durumları veya kimlikleri hakkında bilgi verilmezken, 2 saat önce başlayan çatışmaların devam ettiği bildirildi. - HARTUM