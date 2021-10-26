Sudan'da sivil itaatsizlik çağrıları üzerine darbe girişimi sonrası protestolar ikinci gününde devam ediyor - Son Dakika

- Sudan'da sivil itaatsizlik çağrıları üzerine darbe girişimi sonrası protestolar ikinci gününde devam ediyor

HARTUM - Sudan'da dün sabah saatlerindeki darbe girişiminin ardından başlayan darbe karşıtı protestolar müdahalelere rağmen devam ediyor.

Sudan'da dün sabah saatlerinde geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından halk sokaklara dökülerek darbe girişimini protesto etmişti.

Güvenlik güçlerinin ülke genelindeki protestolara müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 7, yaralıların sayısının ise 140 olduğu bildirildi. Askeri müdahalelere rağmen protestolara devam eden ordu karşıtı vatandaşlar sivil itaatsizlik çağrıları üzerine yeniden sokaklara döküldü. Yolları kapatıp, sokakları dolduran ve seslerini duyurmak isteyen vatandaşlar askeri müdahale olmaksızın demokratik bir Sudan istediklerini ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Diplomatlar pazartesi günü yapılan açıklamada, BM Güvenlik Konseyi' nin talebi üzerine Salı günü Sudan' da basına kapalı bir acil durum toplantısı düzenlemesinin planlandığını söyledi. Toplantı Birleşik Krallık, İrlanda, Norveç, ABD, Estonya ve Fransa'nın talebi üzerine gerçekleştiriliyor.