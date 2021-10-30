Üye Girişi
Sudan'da sivil yönetim talebiyle protestolar sürüyor - Son Dakika

Sudan'da sivil yönetim talebiyle protestolar sürüyor

30.10.2021 14:44
Sudan'da sivil yönetim talebiyle protestolar sürüyor

Sudan'da ordunun askeri müdahalesine tepki olarak başkent Hartum'un dış mahallelerinde gösteriler düzenleniyor.

Sudan'da ordunun askeri müdahalesine tepki olarak başkent Hartum'un dış mahallelerinde gösteriler düzenleniyor.

Başkentin güneyindeki Kalakle, kuzeyindeki Bahri bölgeleri ile Umdurman kentinde "darbe karşıtları" sokaklara çıktı.

Askeri müdahale karşıtı sloganlar atan göstericiler, tutuklu siyasilerin serbest bırakılmasını ve en kısa sürede sivil yönetime geçilmesini talep etti.

Ordu ve polis, havalimanı caddesini trafiğe kapatırken, ordunun genel karargahı ve cumhurbaşkanlığı sarayına çıkan yollar da barikatlarla kapatıldı.

Göstericiler, Hartum'un dış mahallelerinde yoğunlaşırken, başkentin merkezinde henüz bir hareketlilik görülmüyor.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bugün, ordunun, barışçıl olduğu sürece askeri müdahale karşıtlarının ülke genelinde düzenleyeceği protesto gösterilerine müdahale etmeyeceğini söylemişti.

Sudan'da askeri darbe karşıtı ve sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterileri organize eden Sudan Meslek Odaları Birliği ve Sudan Direniş Komiteleri bugün ülke genelinde geniş katılımlı gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Hartum, Sudan, Darbe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da sivil yönetim talebiyle protestolar sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzmir depreminde ikiz yeğenlerini kaybeden İclal Aydın, ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla duygulandırdı 14:24 İzmir depreminde ikiz yeğenlerini kaybeden İclal Aydın, ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla duygulandırdı Eve tavuk kanadı siparişi eden kadın, kutunun içine yanlışlıkla konulan kafatasını ısırdı 14:07 Eve tavuk kanadı siparişi eden kadın, kutunun içine yanlışlıkla konulan kafatasını ısırdı Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz 13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz
AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili açıklama: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz 13:38 AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili açıklama: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim 13:28 Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı 12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı 12:38 Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu 12:01 Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu

Son Dakika Haberleri
14:01 Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım
13:51 Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti
13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz
13:28 Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama
13:28 Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim
13:25 Messi kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı
12:52 Dolar ne kadar? Bugün dolar kaç lira? Dolar düşecek mi?
12:35 Galatasaray'da 100 milyon liralık plan devrede
12:35 Joe Biden'dan Papa'ya Madeni para hediyesi
Çoğu kişi hala bilmiyor! Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay yeniden gündemde Çoğu kişi hala bilmiyor! Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay yeniden gündemde         
14:30
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den         
14:07
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım         
14:02
Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı         
13:39
"Parkta ceset gömüyorlar" ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Ölen köpeğini defnettiği ortaya çıktı         
13:32
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı         
13:20
Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı         
12:41
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı         
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız         
11:17
1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu         
11:15
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 14:50:12. #1.11#
SON DAKİKA: Sudan'da sivil yönetim talebiyle protestolar sürüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement