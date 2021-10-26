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Sudan'da sivil yönetim yanlılarının gösterileri nedeniyle Hartum Havalimanı kapatıldı - Son Dakika

Sudan'da sivil yönetim yanlılarının gösterileri nedeniyle Hartum Havalimanı kapatıldı

26.10.2021 23:53
Sudan'da sivil yönetim yanlılarının gösterileri nedeniyle Hartum Havalimanı kapatıldı

Ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın olağanüstü hal kararı sonrası sivil yönetim yanlılarının protesto gösterilerine sahne olan Sudan'da, Hartum Uluslararası Havalimanı'nın kapatıldığı bildirildi.

Ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın olağanüstü hal kararı sonrası sivil yönetim yanlılarının protesto gösterilerine sahne olan Sudan'da, Hartum Uluslararası Havalimanı'nın kapatıldığı bildirildi.

Sudan Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, 26-30 Ekim tarihlerinde havalimanının uçuşlara kapalı olacağı belirtildi.

Türk Hava Yolları da Sudan'ın başkenti Hartum'a yarın ve sonraki gün düzenleyeceği seferleri, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal etmişti.

OHAL ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmıştı.

Sivil kanada düzenlenen askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da sivil yönetim yanlılarının gösterileri nedeniyle Hartum Havalimanı kapatıldı - Son Dakika


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