Sudan Dışişleri Bakanı el-Mehdi ile görüşen Blinken, sivil yönetime geçiş çağrısı yaptı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudanlı mevkidaşı Meryem el-Mehdi ile görüşmesinde bir kez daha sivil yönetime geçiş çağrısı yaptı ve ABD'nin ülkedeki darbe girişimini kınadığını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile el-Mehdi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Blinken, el-Mehdi'ye, ABD'nin Sudan'daki darbe girişimini kınadığını ve askerlerin gözaltına aldığı sivil yöneticileri derhal serbest bırakması gerektiğini iletti.

ABD'nin sivil yönetime geçilmesi hususundaki net tavrını dile getiren Blinken, Sudan halkını desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat ile de görüşen Blinken, birliğin, askeri darbe girişimine sahne olan Sudan'ın üyeliğini askıya almasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek ülkede sivil yönetime geçiş konusunda ABD ile Afrika Birliğinin aynı çizgide olduğunu vurguladı.

OHAL ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk daha sonra serbest bırakılmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.