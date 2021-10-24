Üye Girişi
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman ile görüştü - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman ile görüştü

24.10.2021 08:44

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman ile görüşme gerçekleştirdi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman ile görüşme gerçekleştirdi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, Konsey Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu ve Başbakan Abdullah Hamduk'un da katılımıyla Feltman'ı ofisinde kabul etti.

Kabulde, ülkedeki durum ve siyasi krizden çıkmak için devam eden çabalar ele alındı.

ABD'nin Sudan'daki demokratik geçiş ve barış sürecini destekleyen tutumunu öven Burhan, devrik cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in partisi Ulusal Kongre dışında tüm ulusal güçlerin siyasette yer alması gerektiğini belirterek, hükümetin Sudan halkının tüm kesimlerini temsil etmeyen belirli partilerin tekelinde olamayacağını söyledi.

Silahlı kuvvetlerin geçiş dönemini koruma, seçimlere ve demokratik geçişe zemin hazırlama konusundaki istekliliğini teyit eden Burhan, kimsenin bu geçiş sürecini engelleyebilecek herhangi bir darbe girişimine izin verilmeyeceğinin sözünü verdi.

Egemenlik Konseyi Başkanı'nın kabiliyetlerine ve süreçteki liderliğine övgüde bulunan Başbakan Hamduk da geçiş döneminin görevlerini tamamlamak için kendisiyle birlikte çalışacağını belirtti.

Feltman ise Egemenlik Konseyi Başkanı ve Başbakanı geçiş döneminin hedeflerini gerçekleştirmek için birlikte çalışmaya çağırdı.

Hiçbir siyasi grubun dışlanmaması çağrısında bulunan Feltman, siyasi güçler arasındaki anlaşmazlığın, parlamento, Anayasa Mahkemesi, Seçim Komisyonu, adalet kurumları ve Yüksek Yargı Konseyi'nin oluşumundaki gecikmeden kaynaklandığını savundu.

Feltman, "Bu kurumlar kurulmadan geçiş süreci güvenli bir şekilde devam etmeyecek." ifadesini kullandı.

Sudan'daki siyasi kriz

Sudan hükümetiyle bazı silahlı hareketler arasında Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 2020'de imzalanan barış anlaşmasının bazı maddelerine itiraz eden ve hükümetin istifasını isteyen doğudaki Bica kabilesi mensuplarının 17 Eylül'de başlayan, limanlar ve ana yolların kapatılmasına yol açan eylemleri ülkede yakıt ve gıda krizine neden olmuştu.

Sudan'da 21 Eylül'deki askeri darbe girişiminin ardından iktidarın asker ve sivil bileşenlerinin birbirlerine yönelik ağır eleştiriler yöneltmesi, sivillerin askerin yönetimden çekilmesi, ordunun ise hükümetin feshine dair açıklamaları siyasi ortamda gerginliği artırmıştı.

Sudan Başbakanı, iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakındaki bölünme ve anlaşmazlığa son verilmesini isterken hükümetin farklı grupların da katılımıyla genişletilmesi ve tüm Sudanlıları temsil eden bir meclis kurulması çağrısında bulunmuştu.

Ülkede 16 Ekim'den bu yana hükümetin feshedilmesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde protestolar sürerken, asker de hükümetin feshedilmesi ve daha kapsamlı yeni hükümet kurulması konusunda bir süredir hükümete baskı yapıyor.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman ile görüştü
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman ile görüştü
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman ile görüştü
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman ile görüştü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Jeffrey Feltman, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman ile görüştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ordu'daki futbol karşılaşmasında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yaptılar 07:47 Ordu'daki futbol karşılaşmasında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yaptılar Yemek yemediği için babasının döverek öldürdüğü Elif'le ilgili korkunç detay! Ölmesini beklemiş 07:21 Yemek yemediği için babasının döverek öldürdüğü Elif'le ilgili korkunç detay! Ölmesini beklemiş Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiği iddialarını yalanladı 07:18 Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiği iddialarını yalanladı
Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını 23:04 Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını "ayaklı galericiler" yükseltiyor Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye 20:34 Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı Son yolculuğuna uğurlanan Kemal Kuruçay'ın cenazesine sanat camiasından az sayıda katılım 18:33 Son yolculuğuna uğurlanan Kemal Kuruçay'ın cenazesine sanat camiasından az sayıda katılım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi 17:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı 17:17 Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı

Son Dakika Haberleri
17:43 Yolcu seçtiği için aracı çekilen taksi sürücüsü gazetecilere tepki gösterdi: Trafiği çekiyor musun?
17:43 Görünüşü elmaya benzese de zehirli olan bitki iki kardeşin sonu oldu
17:42 Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın
17:42 Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı
17:21 Başak Demirtaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasin Börü hatırlatması: Sen anasın da o ana değil mi?
17:17 Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim
17:11 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi
17:04 Son dakika! Chelsea, sahasında Norwich City'i 7-0 yendi
16:37 Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var         
08:21
Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına çok sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına çok sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli         
07:29
Bildiride imzası olan 4 ülkeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bildiride imzası olan 4 ülkeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" talimatına ilk yorum         
07:19
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Meksika'da yaşam şartlarını protesto eden göçmenler, başkente yürümeye başladı Meksika'da yaşam şartlarını protesto eden göçmenler, başkente yürümeye başladı         
22:37
İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü         
19:19
Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı         
17:42
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor         
16:38
Nöbetten çıkan genç doktor feci şekilde can verdi, annesi gözyaşlarıyla feryat etti Nöbetten çıkan genç doktor feci şekilde can verdi, annesi gözyaşlarıyla feryat etti         
15:15
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 08:51:08. #1.13#
SON DAKİKA: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman ile görüştü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement