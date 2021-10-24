Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Feltman ile görüştü - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman ile görüşme gerçekleştirdi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, Konsey Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu ve Başbakan Abdullah Hamduk'un da katılımıyla Feltman'ı ofisinde kabul etti.

Kabulde, ülkedeki durum ve siyasi krizden çıkmak için devam eden çabalar ele alındı.

ABD'nin Sudan'daki demokratik geçiş ve barış sürecini destekleyen tutumunu öven Burhan, devrik cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in partisi Ulusal Kongre dışında tüm ulusal güçlerin siyasette yer alması gerektiğini belirterek, hükümetin Sudan halkının tüm kesimlerini temsil etmeyen belirli partilerin tekelinde olamayacağını söyledi.

Silahlı kuvvetlerin geçiş dönemini koruma, seçimlere ve demokratik geçişe zemin hazırlama konusundaki istekliliğini teyit eden Burhan, kimsenin bu geçiş sürecini engelleyebilecek herhangi bir darbe girişimine izin verilmeyeceğinin sözünü verdi.

Egemenlik Konseyi Başkanı'nın kabiliyetlerine ve süreçteki liderliğine övgüde bulunan Başbakan Hamduk da geçiş döneminin görevlerini tamamlamak için kendisiyle birlikte çalışacağını belirtti.

Feltman ise Egemenlik Konseyi Başkanı ve Başbakanı geçiş döneminin hedeflerini gerçekleştirmek için birlikte çalışmaya çağırdı.

Hiçbir siyasi grubun dışlanmaması çağrısında bulunan Feltman, siyasi güçler arasındaki anlaşmazlığın, parlamento, Anayasa Mahkemesi, Seçim Komisyonu, adalet kurumları ve Yüksek Yargı Konseyi'nin oluşumundaki gecikmeden kaynaklandığını savundu.

Feltman, "Bu kurumlar kurulmadan geçiş süreci güvenli bir şekilde devam etmeyecek." ifadesini kullandı.

Sudan'daki siyasi kriz

Sudan hükümetiyle bazı silahlı hareketler arasında Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 2020'de imzalanan barış anlaşmasının bazı maddelerine itiraz eden ve hükümetin istifasını isteyen doğudaki Bica kabilesi mensuplarının 17 Eylül'de başlayan, limanlar ve ana yolların kapatılmasına yol açan eylemleri ülkede yakıt ve gıda krizine neden olmuştu.

Sudan'da 21 Eylül'deki askeri darbe girişiminin ardından iktidarın asker ve sivil bileşenlerinin birbirlerine yönelik ağır eleştiriler yöneltmesi, sivillerin askerin yönetimden çekilmesi, ordunun ise hükümetin feshine dair açıklamaları siyasi ortamda gerginliği artırmıştı.

Sudan Başbakanı, iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakındaki bölünme ve anlaşmazlığa son verilmesini isterken hükümetin farklı grupların da katılımıyla genişletilmesi ve tüm Sudanlıları temsil eden bir meclis kurulması çağrısında bulunmuştu.

Ülkede 16 Ekim'den bu yana hükümetin feshedilmesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde protestolar sürerken, asker de hükümetin feshedilmesi ve daha kapsamlı yeni hükümet kurulması konusunda bir süredir hükümete baskı yapıyor.