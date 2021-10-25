Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın ülkedeki son gelişmelere ilişkin açıklama yapması bekleniyor - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın ülkede yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

AA'nın bazı siyasi kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Burhan, günün ilerleyen saatlerinde bir grup askerin sabah saatlerinde darbe girişiminde bulunması ve ülkedeki son gelişmeler hakkında açıklama yapacak.

Kaynaklar duruma ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Sudan'da bir grup asker, sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına almıştı.

Sudan Enformasyon Bakanlığı da Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının ortak askeri güçler tarafından tutuklandığı bilgisini paylaşmıştı.

Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.