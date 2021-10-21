Sudan halkı,1964'teki devrimin yıl dönümünde askerin yönetimden çekilmesini istedi - Son Dakika

Sudan halkı, darbeyle yönetime gelen ilk Cumhurbaşkanı İbrahim Abbud'a karşı yapılan 1964'teki ilk halk devriminin 57. yıl dönümünde askerin yönetimden çekilmesini ve sivil hükümete geçilmesini istedi.

Hükümetin feshi talebiyle başkentin farklı noktalarında 6 gündür süren eylemlerin ardından bugün de binlerce hükümet destekçisi, ülke genelinde sivil yönetim ve devrime sahip çıkılması çağrısıyla meydanları doldurdu.

Egemenlik Konseyi Üyesi Muhammed el-Feki Süleyman, Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf, Sanayi Bakanı İbrahim eş-Şeyh ve hükümetten bazı isimlerin de katıldığı gösterilerde eylemciler, ordunun iktidardan çekilmesi yönünde slogan attı.

Parlamento önünde toplanan göstericilere polisin, plastik mermi, gaz bombaları ve ses bombalarıyla müdahalesi sonucunda bir gazeteci ve bir eylemci yaralandı.

Hükümeti desteklemek için Erkevit bölgesinde protestolara katılan Hatice Sabun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Askerlerin yönetimini kabul etmiyoruz. Demokratik geçişi ve bu doğrultuda çalışan herkesi destekliyoruz." dedi.

Protestoculardan Haydar Abdulati, "Bugün halk, (geçici iktidardaki) askeri bileşene güçlü bir mesaj verdi. İsteklerimiz, geçiş döneminin kurumlarının tamamlanması ve askerlerin hükümeti sivillere devretmesidir." diye konuştu.

Sıddık Muhammed Zeyn adlı gösterici de demokratik dönüşümü ve bunu gerçekleştirmek için çalışan kesimleri desteklemek için sokağa çıktığını kaydetti.

Ülke yönetiminde askerin ağırlığı

Kıta tarihinde 11 ile en fazla askeri darbe girişimiyle karşılaşan Sudan'da, bağımsızlığını kazandığı 1956'dan şimdiye kadar yönetimin değiştiği 3 darbe gerçekleşti, 3 kez de halk ayaklanması sonucu iktidar değişti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle yine asker kökenli olan Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarı sona ermişti.

Ülkede Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı geçiş dönemi devam ediyor.

Parlamentonun henüz açılamadığı Sudan'da geçiş döneminin ardından 2024'teki seçimlerle askerlerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi bekleniyor.

Hükümet destekçisi gruplar, askerin Egemenlik Konseyi'nin yönetimini sivillere bırakmasını ve seçimlere gidilmesini talep ederken, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve meclis önünde toplanan hükümet karşıtlarının asker tarafından desteklendiğini iddia ediyor.

Hükümetin feshini talep eden grupların Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Başbakanlık ve parlamento çevresindeki gösterileri de sürüyor.