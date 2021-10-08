Sudan hükümeti, emniyet teşkilatının orduya bağlı kalmasına karşı çıkıyor - Son Dakika

Sudan hükümeti, geçiş dönemi iktidar ortağı askerin, polis ve istihbarat servislerini bünyesinde bulundurmasına karşı çıktı.

Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'nun emniyet ve istihbarat teşkilatının askere bağlı olduğu yöndeki açıklamasının Anayasal Bildiri Anlaşması'nın açık ihlali anlamına geldiğini, anlaşmanın orduya böyle bir hak tanımadığını belirtti.

Yusuf, Dagalu'nun açıklamalarının Anayasal Bildiri Anlaşması'na doğrudan tehdit oluşturduğunu ifade ederek, buna sert şekilde karşı koyacaklarını belirtti.

Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalu, dünkü açıklamasında polis ve istihbarat teşkilatının geçici yönetimdeki askeri bileşene tabi olduğunu, bu kurumların idaresini sivillere bırakmayacaklarını, ancak seçilmiş hükümete teslim edeceklerini söylemişti.