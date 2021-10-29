Sudan Meslek Odalar Birliğinden asker karşıtı gösteri çağırısı - Son Dakika

Sudan Meslek Odalar Birliği, Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın aldığı kararlara karşı ülke genelinde geniş katılımlı gösteri çağrısı yaptı.

Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı Volker Peretz, yarın planlanan protestolar için tüm taraflara ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarını hatırlatmak istediğini belirtti.

Güvenlik güçlerini de göstericilerin haklarını muhafaza etmeye, aşırı şiddet kullanmamaya davet eden Peretz, göstericileri de eskisi gibi devrimin ruhuna sahip çıkmaya ve barışçıl bir şekilde protesto etmeye çağırdı.

Peretz, siyasi ve askeri tüm taraflara diyalog çağrısı yaptı.

Sudan direniş komiteleri, devrimcilerin protestolardaki taleplerini açıkladı

Sudan direniş komiteleri, askeri müdahalenin sona ermesi, yönetimi tamamen sivillere devredilmesi, müdahaleyi yapan tüm askerlerin darbe suçuyla yargılanması ve askerlerin siyaset yapmaması gibi taleplerle yarın halkı sokaklara çağırdı.

Olağanüstü hal ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Bunun üzerine başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.