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Sudan ordu komutanı Burhan, Dışişleri Bakanlığına vekaleten Sadık'ı görevlendirdi - Son Dakika

Sudan ordu komutanı Burhan, Dışişleri Bakanlığına vekaleten Sadık'ı görevlendirdi

29.10.2021 16:29
Sudan ordu komutanı Burhan, Dışişleri Bakanlığına vekaleten Sadık'ı görevlendirdi

Sudan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan eden ve hükümeti fesheden ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Dışişleri Bakanlığına vekaleten Ali es-Sadık'ı getirdi.

Sudan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan eden ve hükümeti fesheden ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Dışişleri Bakanlığına vekaleten Ali es-Sadık'ı getirdi.

Devlet televizyonunun haberine göre, Burhan'nın vekaleten Dışişleri Bakanlığına getirdiği Sadık, bir konuşma yaptı.

Sadık, konuşmasında, "Askerler ve siviller arasındaki anlaşmazlık milli güvenliğe tehdit oluşturdu. Ordu, gidişatı düzeltmek ve siyasi geçişi başarıya ulaştırmak için bu eylemi gerçekleştirdi. Askeri yönetim devam etmeyecek. Seçimler yapılacak ve yönetim tamamen sivillere devredilecek." ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Genel Müdürü Lokman Ahmed'i görevinden alan ve yerine İbrahim el-Azmi'yi getiren Burhan, Sudan resmi haber ajansı genel müdürünü de görevden aldı.

Sudan ordusu 25 Ekim'de hükümeti feshederek başbakan dahil çok sayıda üst düzey siyasetçiyi gözaltına almıştı.

Olağanüstü hal ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Bunun üzerine başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan ordu komutanı Burhan, Dışişleri Bakanlığına vekaleten Sadık'ı görevlendirdi - Son Dakika


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