Üye Girişi
Sudan Ordusu Komutanı Burhan: "Barışçıl olduğu sürece ordu, protestolara müdahale etmeyecek" - Son Dakika

Sudan Ordusu Komutanı Burhan: "Barışçıl olduğu sürece ordu, protestolara müdahale etmeyecek"

30.10.2021 13:53
Sudan Ordusu Komutanı Burhan:

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ordunun, barışçıl olduğu sürece askeri müdahale karşıtlarının ülke genelinde düzenleyeceği protesto gösterilerine müdahale etmeyeceğini söyledi.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ordunun, barışçıl olduğu sürece askeri müdahale karşıtlarının ülke genelinde düzenleyeceği protesto gösterilerine müdahale etmeyeceğini söyledi.

Sudan devlet televizyonunun haberine göre, Burhan, bugün ülke genelindeki gösteriler için "Barışçıl gösterilere karşı çıkmıyoruz. Bu, meşru bir haktır. Barışçıl olduğu sürece ordu, protestolara müdahale etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Feshedilen hükümetin Başbakanı Abdullah Hamduk'la ilgili de Burhan, "Görevinden alınan Başbakan Abdullah Hamduk, siyasi geleceğini kendisi belirleyecek." değerlendirmesini yaptı.

Feshedilen başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, protestoculara karşı şiddet kullanılmaması için güvenlik güçlerine çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, ordunun, halkı sokağa çağıran Direniş Komiteleri üyesi çok sayıda kişiyi dün gözaltına aldığı bildirildi.

Sudanlı yetkililer, başkent Hartum'u, Nil Nehri üzerinden diğer bölgelere bağlayan Soba ve Halfaya dışındaki tüm bağlantı noktalarının kapatıldığını açıkladı.

Geniş katılımlı gösteri çağrısı yapıldı

Başkent Hartum'daki Havalimanı Caddesi'ne girişler ise asker ve polis güçlerince kapatıldı.

Herhangi bir protestocu hareketliliğinin gözlemlenmediği ve ana caddelerde trafiğin normal seyrettiği başkentte, bazı caddeler ve ara sokaklarda ufak çaplı yol kapatma ve lastik yakma eylemleri yapılıyor.

Sudan'da askeri darbe karşıtı ve sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterileri organize eden Sudan Meslek Odaları Birliği ve Sudan Direniş Komiteleri bugün ülke genelinde geniş katılımlı gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Togo Cumhuriyeti, Başbakan, Protesto, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan Ordusu Komutanı Burhan: 'Barışçıl olduğu sürece ordu, protestolara müdahale etmeyecek' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kestane almaya gidenler Bakan Varank'la Binali Yıldırım'ı gördü 13:52 Kestane almaya gidenler Bakan Varank'la Binali Yıldırım'ı gördü Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama 13:29 Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı 12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı
Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı 12:41 Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin 12:02 Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti 11:59 Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti
Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor 11:22 Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu 11:15 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu

Son Dakika Haberleri
13:52 Kestane almaya gidenler Bakan Varank'la Binali Yıldırım'ı gördü
13:51 Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti
13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz
13:28 Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama
13:28 Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim
13:25 Messi kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı
12:35 Galatasaray'da 100 milyon liralık plan devrede
12:35 Joe Biden'dan Papa'ya Madeni para hediyesi
12:34 Başkan adayı Erman Kunter'den mesaj: Danışmanın maaşıyla lig yönetilir
Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti         
13:52
Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz         
13:39
Messi kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor Messi kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor         
13:26
Dolar ne kadar? Bugün dolar kaç lira? Dolar düşecek mi? Dolar ne kadar? Bugün dolar kaç lira? Dolar düşecek mi?         
12:52
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu         
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız         
11:17
Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans         
10:12
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 13:58:28. #1.13#
SON DAKİKA: Sudan Ordusu Komutanı Burhan: "Barışçıl olduğu sürece ordu, protestolara müdahale etmeyecek" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement