Sudan Ordusu Komutanı Burhan, Başsavcı Osman'ı görevden aldı - Son Dakika

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan Başsavcısı Mübarek Mahmud Osman'ı görevinden aldı.

Sudan televizyonunun haberine göre, Burhan, Başsavcı Osman'ı azletti.

Öte yandan, Sudan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in partisi Ulusal Kongre'nin başkanı İbrahim Gandur da serbest bırakıldı.

Gandur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Siyasi krizin çözümü, bütün partilerin katılacağı ulusal uzlaşmayla olabilir." dedi.

Burhan, dün, ordunun, barışçıl olduğu sürece askeri müdahale karşıtlarının ülke genelinde düzenleyeceği protesto gösterilerine müdahale etmeyeceğini söylemişti.

Sudan'da askeri darbe karşıtı ve sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterileri organize eden Sudan Meslek Odaları Birliği ve Sudan Direniş Komiteleri bugün ülke genelinde geniş katılımlı gösteriye başlamıştı.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.