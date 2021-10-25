Üye Girişi
Sudan ordusu, ülkedeki "kaos ve kriz ortamını" sonlandırmak için OHAL ilan etti - Son Dakika

Sudan ordusu, ülkedeki "kaos ve kriz ortamını" sonlandırmak için OHAL ilan etti

25.10.2021 18:53
Sudan ordusu, ülkedeki

Sudan'da ordunun başındaki Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, yasaların kendilerine verdiği yetkiye dayanarak, "ülkedeki kaos ve kriz ortamını sonlandırmak için" olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini bildirdi.

Sudan'da ordunun başındaki Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, yasaların kendilerine verdiği yetkiye dayanarak, "ülkedeki kaos ve kriz ortamını sonlandırmak için" olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini bildirdi.

Burhan, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Geçiş döneminin başında asker ve siviller arasındaki uzlaşının 2 yıl sonra siyasi bölünme ve çatışmaya dönüşmesi yakın bir tehlikenin habercisi oldu. Bu uzlaşmazlık, barışı, ülkenin ve halkın güvenliğini ve birliğini tehdit eder hale geldi." dedi.

Bazı siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar ve iktidar mücadelesinin ırkçı ve etnik gruplaşmalara yol açtığını, halkı, kaos ve şiddete kışkırttığını ifade eden Burhan, yaşananların ciddi bir tehlike arz etmeye başladığını belirtti.

Burhan, "Sudan ordusu, geçiş sürecinin kurucusu sıfatıyla ve ulusal sorumluluğun gereği olarak, devrimin gidişatının düzeltilmesi, ülkedeki kaos ve kriz ortamının yol açtığı tehlikelerin bertaraf edilmesi için Anayasal Bildiri Anlaşması ve Silahlı Kuvvetler yasası gereğince bu kararları aldı." ifadelerini kullandı.

Sudan'da OHAL'e giden süreç

Sudan'da 25 Ekim'de sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi alıkonuldu.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yaptı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

Sudan'daki siyasi kriz

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve mevcut sivil hükümeti destekleyenler gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan ordusu, ülkedeki 'kaos ve kriz ortamını' sonlandırmak için OHAL ilan etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında 18:45 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti 18:29 Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor 18:16 Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor
10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı 17:33 10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı 17:09 Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı 16:58 Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı
Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz 16:29 Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu 15:59 Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu

Son Dakika Haberleri
18:45 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı
18:28 Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti
18:20 AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum geldi: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi
18:15 Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor
18:13 Fatih Tekke'den yıllar sonra gelen itiraf: Keşke kafa atsaydım. Güzel olurdu
17:59 Katil balina kıyıya vurdu, balıkçılar ilk defa gördü
17:35 Büyükelçiliklere geri adım attıran Viyana Sözleşmesi 41'inci maddesi nedir?
17:32 10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı
17:08 Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı
17:08 HSK, 10 büyükelçinin yaptığı çağrıya "yargı bağımsızdır" vurgusu yaptı
Lakabı Lakabı "kara ölüm" olan devasa baykuş, 150 yıl aradan sonra ilk kez ağaçların arasında görüldü         
18:49
Türkiye'nin gözü bu maçta! Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu Türkiye'nin gözü bu maçta! Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu         
18:44
Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili tutuklu bulunan 3 şüpheliye tahliye Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili tutuklu bulunan 3 şüpheliye tahliye         
18:18
Fatih Tekke'den yıllar sonra gelen itiraf: Keşke kafa atsaydım. Güzel olurdu Fatih Tekke'den yıllar sonra gelen itiraf: Keşke kafa atsaydım. Güzel olurdu         
18:13
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan "ihraç" resti: Bağımsız devam ederim         
17:04
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor         
15:51
Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi         
15:44
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum         
14:13
AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak         
13:21
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 18:58:10. #1.13#
SON DAKİKA: Sudan ordusu, ülkedeki "kaos ve kriz ortamını" sonlandırmak için OHAL ilan etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement