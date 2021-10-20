Sudan ve İngiltere geçiş dönemindeki zorlukları görüştü - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi üyesi Muhammed Hasan et-Teayişi, İngiltere'nin Sudan Özel Temsilcisi Robert Fairweather ile geçiş döneminde karşılaştıkları zorlukları görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Teayişi, Sudan ile İngiltere arasında başkent Hartum'da gerçekleştirilen stratejik diyalog görüşmeleri kapsamında bir araya geldiği Fairweather'ı, ülkedeki demokratik sivil geçiş sürecinin karşı karşıya olduğu zorluklar ve seçimlere kadar bunlarla nasıl baş çıkılacağı konusunda bilgilendirdi.

Görüşmede, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) lideri Abdülaziz El-Hılu ve Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) lideri Abdulvahid Muhammed Nur'un da barış anlaşmasına katılımının sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalara değinildi.

Sudan Özel Temsilcisi Fairweather da ülkesinin Sudan'da demokratik geçiş sürecinin başarılı olması ve tüm silahlı hareketlerle barışın sağlanması için desteğini sürdüreceğini belirtti.

Sudan hükümeti ile Devrimci Cephesi bünyesindeki 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması, 3 Ekim 2020'de imzalanmıştı.

SLM/AM ile Güney Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinde 2011'den bu yana hükümet güçleriyle çatışan SPLM-N örgütünün Güney Kurdufan lideri Abdulaziz el-Hılu anlaşmaya yanaşmamıştı.

Sudan ve İngiltere arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla yapılan stratejik diyalog görüşmelerinin ilk turu dün başlamıştı.

Görüşmelere, Sudan Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf ve Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi ile İngiltere'nin Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Vicky Ford ve Sudan Özel Temsilcisi Robert Fairweather katılıyor.