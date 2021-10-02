SULAMA BORUSUNDA UYUŞTURUCUYA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika

Milli servet çöpe gitti! 100 milyon lira harcanarak yapılan teleferik çürümeye terk edildi

Bu şehirlerden birinde yaşıyorsanız dikkat! İşte vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz

Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale'de kırsalda bulunan eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, bahçedeki tarla sulama boruları içinde cam kavanozla gizlenen 1015 uyuşturucu hap ile 50 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, 1 kişiyi de gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bakasetas coşkusu devam ediyor! Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi