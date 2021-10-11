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Süleymanpaşa Belediyesi aşevi personeline güvenilir gıda üretimine yönelik seminer verildi - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi aşevi personeline güvenilir gıda üretimine yönelik seminer verildi

11.10.2021 09:17
Süleymanpaşa Belediyesi aşevi personeline güvenilir gıda üretimine yönelik seminer verildi

Süleymanpaşa Belediyesi aşevi personeline güvenilir gıda üretimi semineri verildi.

Süleymanpaşa Belediyesi aşevi personeline güvenilir gıda üretimi semineri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her gün 1200 kişiye 4 kap sıcak yemek ulaştıran aşevi personeli için "Güvenilir Gıda Üretimi ve Genel Hijyen Kuralları" konulu hizmet içi eğitim düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren personelin belirli aralıklarla çeşitli hizmet içi eğitimlerden geçirilerek güncel bilgi ve becerilerle donatılıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerinin de katıldığı hizmet içi eğitimde daha kaliteli üretim çalışmaları için yapılması gerekenler görüşüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan "Toplu Tüketim Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi" doğrultusunda personele bilgilendirme yapılarak en güncel salgın tedbirleri ve hijyen kuralları hakkında bilgi verildi.

Süleymanpaşa Belediyesi aşevi personeline güvenilir gıda üretimine yönelik seminer verildi

Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa Belediyesi aşevi personeline güvenilir gıda üretimine yönelik seminer verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süleymanpaşa Belediyesi aşevi personeline güvenilir gıda üretimine yönelik seminer verildi - Son Dakika
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