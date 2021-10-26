Süleymanpaşa'da fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika

Süleymanpaşa ilçesinde zabıta ekiplerince fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Değirmenaltı Mahallesi'nde fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Ülke genelinde devam eden fahiş fiyat denetimleri doğrultusunda, Tekirdağ Ticaret Müdürlüğü ile işbirliğinde denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, kafeteryalar, gıda işletmeleri ve esnafa yönelik kontrollerde bulundu.

Ekipler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin yüz yüze eğitime başlaması ile öğrenci nüfusunda artış yaşayan Değirmenaltı Mahallesi'nde eksiklik tespit ettikleri işletmelere uyarılarda bulunarak mevzuat hakkında bilgilendirme yaptı.

Denetimlere, Tekirdağ Ticaret Müdürlüğü uzmanları da katıldı.

İlçe genelinde denetimlerin devam edeceği bildirildi.