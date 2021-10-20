Süleymanpaşa'ya Gençlik Merkezi inşa ediliyor - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Aydoğdu Mahallesi'nde yapımı süren Gençlik Merkezi inşaatında inceleme yaptı.

Süleymanpaşa'nın dezavantajlı kesim olarak kabul edilen Roman nüfusunun yoğunlukta olduğu Aydoğdu Mahallesi'nde yapımına başlanan Gençlik Merkezi inşaatındaki çalışmaları inceleyen Yüksel, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yüksel, yaptığı açıklamada, mahallede gençlere değer katacak, meslek edinmeleri, sanatsal, kültürel ve akademik aktivitelerle kendilerini geliştirmeleri için çalışacak bir merkez için uzun süredir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Aydoğdu Mahallesi'nin genciyle, yaşlısıyla hep görmezden gelinen bir mahalle olduğunu vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Kendilerine imkan sunulduğunda Süleymanpaşa'mızın gençlerinin neler başarabildiğini biz çok iyi biliyoruz. Üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bu proje ile gençlerimize bu imkan ve fırsatları oluşturma derdindeyiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz burada eğitim desteğinden sanat ve spor kurslarına kadar geniş bir yelpazede imkanlara tamamen ücretsiz bir şekilde sahip olacaklar. Böylece geleceğe daha güvenle bakan, suça, kötü alışkanlıklara yönelmeden hayata adapte olabilen, eğitimli, kültürlü kişiler olarak kendi hayatlarını inşa edebilecekler. İnşaatımızı kısa sürede tamamlayıp, Allah'ın izniyle gençlerimizin hizmetine kazandıracağız."

Gençlik Merkezi

Aydoğdu Mahallesi gençliğine hizmet verecek olan Gençlik Merkezi, 2 katlı ve bin 233 metrekarelik kapalı alanda inşa ediliyor.

Projede öğrencilerin okul eğitimlerine destek verecek 4 standart derslik, müzik, resim, akıl ve zeka oyunları, plastik ve el sanatları sınıfları, halk oyunları, dans ve spor salonu, kütüphane gibi alanların yanı sıra idari birim ve mutfak alanı da yer alıyor.

Temel atma çalışmaları tamamlanan yapının kısa sürede hizmete alınması için çalışmalar sürüyor.