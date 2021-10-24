SULTAN 4'ÜNCÜ MURAT GELENEĞİ 300 YILDIR ŞANLIURFA'DA YAŞATILIYOR - Son Dakika

BAĞDAT seferi öncesi Şanlıurfa'ya uğrayan Osmanlı Padişahı Sultan 4'üncü Murad'ın 300 yıldır imece üslüyle geleneksel olarak düzenlenen 'Şeyh Ali Dede Hayratı' etkinliğinde kent protokolü dev kazan başında dua okuyup bin kişiye et kavurma ve zerde pilavı ikram edildi.

Alibaba Kültür ve Dayanışma Derneği ile Karaköprü'deki Mahalle Muhtarları tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Şeyh Ali Dede Hayratı' etkinliklerinde bin kişiye etli pilav ikram edildi. Bin 600'lü yıllarda Şanlıurfa'da yaşayan ve sahibi olduğu arazileri bölge halkına bağışladığı rivayet edilen hayırsever Şeyh Ali Dede adına yıllardır şenlikler düzenleniyor. Sultan 4'üncü Murad'ın Karaköprü'nün alimlerinden Şazeli Ali Dede'yi ziyareti ve ilçede nar suyu içtikten sonra Bağdat seferinden zaferle dönüşünün ardından 300 yıldır geleneksel olarak bölgede yaşayanlardan imece usulü toplanan para ve yardımlarla yemek yapılarak halka dağıtılıyor. Kuran tilaveti ile başlayan etkinlikte protokol kazanlarının başına geçerek bereket duası okudu.

Ali Baba hayratının Karaköprü'nün yerel halkının imece usulüyle yapmış olduğu yüzyıllardır devam eden bir gelenek olduğunu belirten Karaköprü Alibaba Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Tutluoğlu, bu yıl da Karaköprü'de yaşayan insanların yardımlarıyla imece usulü bu organizasyonu yapmaya çalıştıklarını söyledi.

'300 YILDIR DEVAM EDİYOR'

Hayratın son iki yıldır pandemiden dolayı yapılmadığını hatırlatan Tutluoğlu, Ali Baba hayratının tarihini şöyle anlattı:

'Ali Baba Şazeli Ali Dede diye bilinir ve Şazeli Tarikatının lideridir. 4'üncü Murat döneminde yaşamıştır. 4'üncü Murat ile Bağdat fethinin dönüşünde şuan Balıklıgöl olarak bilinen yere yerleşir. Yaşlı olduğu için İstanbul'a dönemez. 4'üncü Murat da Urfa'nın kuzeyini yani Karaköprü bölgesini ona vakfediyor. Ancak vakfederken her yıl fakir fukara için hayrat düzenlenmesi şartını koşuyor. 4'üncü Murat hayratında o bölgede yaşayan insanların zekatından öşüründen toplanarak hayrat yapılmasını istiyor. Bu hayrattan dolayı da bu bölgeden vergi aldırmıyor. Çocukları da askere almıyor. Her günde hatim indirilmesini istiyor. Biz de bugün hatim indireceğiz inşallah. Ali Baba'nın bu geleneği 300 yıldır devam ediyor.'

Hayrat hatmi şerif duasının okunmasıyla son buldu.