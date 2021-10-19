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Sultan Sazlığı Mili Parkı'nda saz horozu ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Sultan Sazlığı Mili Parkı'nda saz horozu ilk kez görüntülendi

19.10.2021 14:04
Sultan Sazlığı Mili Parkı'nda saz horozu ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda saz horozu ilk kez görüntülendi.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda saz horozu ilk kez görüntülendi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 300 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan milli parkta daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan saz horozu gözlemlendi.

Nesli tehdit altında olan saz horozu, kırmızı kafası ve parlak mavi tüyleriyle göçmen kuşlar arasında yer alıyor.

Yuvasını yüksek sazların arasına yapmayı tercih eden saz horozu, otçul olmasının yanı sıra küçük balık ve kurbağalarla da besleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultan Sazlığı Mili Parkı'nda saz horozu ilk kez görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultan Sazlığı Mili Parkı'nda saz horozu ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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