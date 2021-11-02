Son dakika haberi! SULTANBEYLİ'DE CADDEDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPAN TIR KAMERADA - Son Dakika

Haber-Kamera Mustafa ESEN İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de üzerindeki iş makinasını indirdikten sonra hareketlenen sürücüsüz TIR, caddedeki araçları hurdaya çevirdi. Kaza sırasında yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mehmet Akif Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Kentsel dönüşüm için yıkılan bir binaya iş makinası getiren TIR, makine indirildiği sırada sürücüsüz bir şekilde hareketlendi. Cadde üzerinde ilerlemeye çalışan TIR, bu sırada caddede üzerinde park halinde bulunan 6 araca hasar verdi. TIR'ın arkasından koşan sürücü ise, TIR durduktan sonra yetişebildi. Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayı gören çevre sakini Ertuğrul Genç, Dün gerçekten büyük bir kaza oldu aslında. TIR'ın içerisinde şoför yoktu. Bütün araçlara çarpa çarpa geliyordu. Şansa yoldan araç geçmiyordu. Şuradaki direk olmasa bizim işyerine gireceğini düşünüyordum. Çok hızlıydı. Aşağı kadar inme ihtimali vardı. İçerisinde sürücüsü yoktu. Şoför arkasına takılmıştı, yerde sürüklüyordu. O da zor kurtuldu dedi.

Kaza sırasında otomobili hasar gören Cengiz Okur, 'TIR boşa düşmüş, kaptırdı geliyordu. Önce bir arabaya vurdu sonra da benim arabaya vurdu. Bağırdım, durdurun dedim. Kaza yaptı kaçıyor sandım. Benim arabayı da aldı sürükledi. Bu yana dönünce TIR, anladım ki araçta kimse yok. Biçti geçti yani. Ben arabanın yanındayken şoför geldi, duran arabanın el frenini çekiyor. Neyse ki okul çıkışı olmasına rağmen caddede kimse yoktu şeklinde yaşadıklarını anlattı.