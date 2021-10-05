SULTANBEYLİ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU CAN ATİLLA KONSERİYLE AÇILDI - Son Dakika

Sultanbeyli'de 2021-2022 kültür sanat sezonu başladı. 600'üncü ölüm yıldönümünde alim Süleyman Çelebiye ithaf edilen sezonun açılışı müzisyen Can Atilla konseriyle gerçekleşti.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılış etkinliğine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, muhtarlar, STK'lar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Can Atilla'nın Sultanlar Aşkına adlı albümünden birçok parçasını sevenlerinin beğenisine sunduğu gece, Atilla'ya piyanoda Çiçek Cihan, kemanda ise Ebru Tamer eşlik etti.

DEMİRCAN: TOPLUM HAYATI, ŞEHİR, KÜLTÜR VE SANATTIR

Kültür sanat sezonu açılışında konuşan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 'Eğer insan ruh, beden ve akılsa toplumun ise ruhu kültürü, bedeni ise şehirdir. Belediye başkanları imar planları yapar. Onlar yan yana dizilmiş binalar değildir. Orada insan bedenine benzer bir yönetim var. İnsanın aklı yerine toplumda koyduğumuz şey de sanattır. Yaşamak da sanattır. Toplum hayatı, şehir, kültür ve sanattır. Dolayısıyla kültür, sanat sezonu açılışı anlamlıdır. Sanatın içinde sinema, müzik, güzel sanatlar gibi birçok etkinlik var. Kadınlara yönelik yapılan yeme, içme kursları, moda, tasarım, şehri planlamak da bu işin içerisindedir. Altyapıdan çıkmış geleceğe koşan bir AK Parti belediyeciliğinin ve belediye başkanlarımızın vizyonu elbette kültür ve sanattan başka bir şey olamaz' dedi.

KESKİN: KÜLTÜR SANAT SEZONUMUZU SÜLEYMAN ÇELEBİ'YE İTHAF EDİYORUZ

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise 'Üzerinde yaşadığımız coğrafya, bereketli Anadolu toprakları kültür ve sanat için adeta sınırsız kaynaklara sahip bir hazine gibidir. Göbeklitepe'den, Frigya'dan, Selçuklu'tan, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen kültür mirası bu topraklarda iftiharla yaşamaktadır. Gerçekleştirdiğimiz her kültür programında kültür ve sanatın en az ülke sınırları ve bayrağımız kadar bağımsızlığımızın alametifarikalarından biri olduğunu her fırsatta tekrarlayarak yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Bu yıl kültür sanat sezonumuzu mutasavvuf Türkçe kaleme alınmış mevlidlerin ilki ve en meşhuru olan Vesiletü'n Necat'ın müellifi alim Süleyman Çelebi'ye ithaf ediyoruz. 600'üncü ölüm yıldönümünde Çelebi'ye ithaf ettiğimiz ve salgının olumsuz şartlarının kırılmasını umduğumuz bu yıl Sultanbeyli'de kültür harmonisinin yaşanacağına inanıyorum' diye konuştu.

YUNUS EMRE VE MEHMET AKİF ERSOY'UN ESERLERİ HEDİYE EDİLDİ

Diğer taraftan Sultanbeyli Tarihi, Aydos'tan Sultanbeyliği'ne gibi kültürel kitaplar yayınlayan belediye, kültür sanat sezonu açılışında katılımcılara Türkçe şiirin öncüsü Yunus Emre ile Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinden derlediği 'Yunus Emre Bize Ne Söyler" ve Mehmet Akif Bize Ne Söyler?? eserlerini hediye etti.