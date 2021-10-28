Sultanbeyli'de, miras anlaşmazlığı nedeniyle 2 yeğenini öldüren kişiye dava - Son Dakika

Sultanbeyli'de aralarında miras anlaşmazlığı bulunan 2 yeğenini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan amca hakkında "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultanbeyli Fatih Mahallesi'nde kardeşler Emrah Elitaş ile Seher Türk'ün silahla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, polis ekiplerinin olayın ardından yaptığı incelemelerde sanığın yaya olarak kaçtığının tespit edildiği, olay yeri kamera görüntülerinin incelemesi neticesinde sanığın kaçtıktan sonra bir camiye girerek montunu ve beresini çıkardığı, daha sonra yaya olarak devam ettiği, polis ekiplerince de ikametinin yakınında gözaltına alındığı bilgisi verildi.

İddianamede, sanığın yakalandığı sırada üzerinde olayda kullandığı silahın ele geçirildiği, hayatını kaybeden 2 kişinin de sanığın yeğenleri olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Sanık Nusrettin Elitaş'ın soruşturma kapsamında alınan ifadesine yer verilen iddianamede, Elitaş'ın, ölen Emrah Elitaş ile Seher Türk'ün öz ağabeyinin çocukları olduğunu, ağabeyi ile aralarında babalarından kalma mallardan dolayı 20 yıl öncesine dayanan anlaşmazlık ve husumet bulunduğu için 20 yıldır görüşmediğini, yeğenlerini de hiç görmediğini, yeğeni Seher Türk'ün babaları üzerine kayıtlı olan bir araba nedeniyle kendisine dava açtığını, bu nedenle icralık olduğunu, aile huzurunun bozulduğunu ve eşinden boşandığını anlattı.

İcralık olduğu araç nedeniyle oğullarına sürekli köprülerden kaçak geçildiğine ilişkin mesaj geldiğini, bu nedenle kendisine kızdıklarını kaydeden Elitaş, ifadesinde şunları aktardı:

"Oğullarım 'Sen bizi hacizlik ettin, hayatımızı dağıttın.' diye bana tepki gösterdi. Eşim de beni bundan dolayı suçladı. Görüşmek için abimlerin evine gittim. Yengemi aradım ve aşağıda beklediğimi söyledim. Bu sırada yeğenim Seher Türk beni aradı. Hakaret etmeye başladı. Daha sonra kocası beni aradı, tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf etti. Bu esnada çok sinirlenmiştim. Ben şeker hastasıyım. Şekerim yükseldi. Kendimi kaybettim. Arkamı dönüp gideceğim sırada aracın çalıştığını duydum. İçindeki kişiyi yeğenim Seher Türk'ün eşi zannettim. Üzerimde bulunan silahla bir el ateş ettim. O kişinin yeğenim Emrah Elitaş olduğunu bilmiyordum. Onu vurunca bu sefer Seher Türk üzerime geldi ve çantayla vana vurmaya başladı. Silahla omzuna doğru bir el ateş ettim. Olay nedeniyle çok pişmanım."

İddianamede, tanık olarak beyanına yer verilen Eyüp Elitaş, ölen kişilerin kardeşleri olduğunu, amcası sanık Nusrettin Elitaş'ın da halası Sultan Elitaş tarafından azmettirildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğunu söyledi. Sultan Elitaş da ifadesinde, miras anlaşmazlığından dolayı olayın yaşandığını, bu nedenle kendilerine husumet beslediklerini, kardeşine yeğenlerini öldürmesi için telkinde bulunmadığını iddia etti.

Tüm dosya kapsamına göre sanık Nusrettin Elitaş'ın öz yeğenleri olduğu belirlenen Emrah Elitaş ile Seher Türk'ü miras anlaşmazlığı nedeniyle temin ettiği ruhsatsız silah ile öldürdüğünün tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, Sultan Elitaş'ın da suça konu eylemde kardeşi Nusrettin Elitaş'ı azmettirdiğine ilişkin tanık beyanları ve müşteki iddiası dışında bir delil tespit edilemediği kaydedilen iddianamede, Sultan Elitaş'ın azmettirme suçunu işleyip işlemediğinin mahkemece değerlendirilmesi istendi.

Sanık Nusrettin Elitaş'ın bu şekilde yeğenlerini öldürdüğü belirtilen iddianamede, "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, Sultan Elitaş'ın da "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması öngörüldü.

İddianame, gönderildiği 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar Nusrettin Elitaş ile kardeşi Sultan Elitaş ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.