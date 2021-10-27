Sultangazi'de ekspertiz raporu için aracını getirdiği iş yeri sahibiyle çalışanını bıçakladı - Son Dakika

Sultangazi'de, ekspertiz raporu için araçlarını getirdikleri iş yeri sahibi ile çalışanını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün Esentepe Mahallesi Sanko Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine ekspertiz raporu için araçlarını getiren Mustafa P. ile Yasin P, iş yeri sahibi Ferdi G. ve çalışan Enes M. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Bıçağında da kullanıldığı tartışma sırasında Ferdi G. ile Enes M. yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli Mustafa P. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bu arada, şüpheli ile iş yeri çalışanın yaşadığı tartışma, şahısların dışarıya çıkması ve çevredekilerin müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.