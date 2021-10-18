SULTANGAZİ'DE KALDIRIMA ÇARPAN KAMYONET YAN YATTI - Son Dakika

SULTANGAZİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği BEDAŞ'a ait kamyonet, kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Oruçreis Mahallesi, Mevlana Caddesi, Hamza Yerli Kaya Alt Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, BEDAŞ'a ait 06 DJ 9919 plakalı Murat Aykol yönetimindeki kamyonet, Sultangazi istikametine gittiği sırada sürücüsü henüz bilinmeyen nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet virajı alamayarak kaldırıma çarparak, yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Aykol, kazadan burnu kanamadan kurtulurken, kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan kamyonetin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.