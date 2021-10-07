SULTANGAZİ'DE KORNA SESİNDEN KAÇAN HIRSIZLAR 2 GÜN SONRA YİNE AYNI SOKAĞA GELDİ - Son Dakika

SULTANGAZİ'de, geçen gün hırsızlık girişiminde bulunan 3 şüpheli iş yeri sahibinin çaldığı korna nedeniyle olay yerinden kaçtı. Aynı şüpheliler sabaha karşı sokak üzerinde bulunan başka bir dükkana girmeyi başardı. Hırsızlar iş yerinden kasa ve 30 bin lira değerinde çocuk gereçleri çaldı. İki olay da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Uğur Mumcu Mahallesi 2774 Sokak'ta iki gün arayla iki hırsızlık olayı meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz pazartesi günü haber vermesiyle iş yerinin önüne gelen Sebahattin Gökkaya, uzun süre otomobilinin kornasına bastı. Korna seslerini duyan hırsızlar, geldikleri otomobil ile kaçtı. Aynı kişiler olduğu tahmin edilen üç kişilik hırsızlık çetesi ilk olayında başarılı olamayınca, iki gün sonra aynı sokağa geldi. Erdal Küçük'e ait çocuk gereçleri satılan iş yerine gelen kişiler, levye yardımıyla kapıyı açıp içeri girdi. Kişiler içerde bulunan çocuk gereçlerini geldikleri araca yükledi. Hırsızlar ofis bölüme geçerek içinde bir miktar dolar, çek ve paraların bulunduğu kasayı da sürükleyerek çaldı.

"ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE HIRSIZLIK YAPILIYOR"

İş yeri sahibi Erdal Küçük, "Olay sabah 08.00 sıralarında meydana geliyor. Ben dükkanı açmaya geldiğimde baktım kapı açık. Hemen polisi aradık, daha sonra kameraları incelediğimizde kilidi kırdıktan sonra içerden malları çaldığını gördük. Sanki özellikle bazı mallar için geldiği belli oluyor içine bakıp ürünü alıp gidiyorlar. Onlar gittikten 10 dakika sonra ben gelmişim. Sabah sokakta ise gidenler olmasına rağmen çok rahat bir şekilde hırsızlık yapılıyor. Sanki üçüncü bir ortak gibi malları götürüyorlar. Kasayı görüyorlar kasada bir miktar dolar vardı birazda çek vardı toplamda ortama 30 bin lira değerinde mal çaldığını tahmin ediyoruz." dedi.

"KIYAFETLERİ TİPLERİ BENZİYOR"Geçtiğimiz Pazartesi günü korna çalarak hırsızların kaçmasını sağlayan Sabahattin Gökkaya, "Şaşırdım yani, sokağa hırsızlar dadandı. Ne yapacağız bilmiyoruz. Benim iş yerinde de üç kişi girmeye çalıştı burası da üç kişi. Kıyafetleri tipleri benziyor. Pazartesi bizim oraya girmeye çalıştılar Perşembe günü buraya girdiler." ifadesini kullandı.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERADAÇocuk gereçleri satılan iş yerinden hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, üç kişinin iş yerinin önüne ticari minibüs ile geldiler, levye yardımıyla kapıyı açıp içeri girdikleri ve içerden çocuk gereçleri ile kasa çaldığı görüldü.

Görüntü dökümü: -------------------Güvenlik kamera görüntüleri (Hırsızlık anları)-Aktüel görüntü-İş yerinden detaylar-Sokaktan detaylar-Röportajlar-Genel görüntü ve detay

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