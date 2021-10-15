SULTANGAZİ'DE MİNİBÜS YAYAYA ÇARPTI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE MİNİBÜS YAYAYA ÇARPTI

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüs çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün caddeden ara sokağa girmek için hamle yaptığı minibüs, telefonla konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.