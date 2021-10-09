Sultangazi'de park halinde bulunan araca kurşun yağdıran şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

Sultangazi'de park halinde bulunan araca kurşun yağdıran şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı
İSTANBUL - Sultangazi'de park halinde bulunan araca 8 el kurşun sıkan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırı anının kameralara da yansıdığı olayda şahsı, adli makamlarca serbest bırakıldı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana gelmişti. Gece saatlerinde park halindeki bir araç kurşun yağmuruna tutulmuştu. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, saldırının araç sahibi Mehmet İris'in husumetlisi tarafından gerçekleştiğini belirledi.
Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan zanlı emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği ve buradaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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