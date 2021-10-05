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Sultangazi'de, sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı otomobil, takip sırasında taksiye çarptı. Kazanın ardından yakalanan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. Kaza anı ve sonra yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kişilerin olduğu otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü S.S., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü takibi sürdürdü. Nefes kesen takip sırasında otomobil, İsmetpaşa Mahallesi'nde seyir halindeki taksiye arkadan çarparak durdu. Her iki araçta da hasar meydana gelirken, sürücü S.S., ve otomobilde bulunan arkadaşı S.M.E., polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Otomobil sürücüsünün asker kaçağı olduğu için polisin 'dur' ihtarına uymadığı öğrenildi. Polisin nefes kesen takibi ve kaza anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

"TAKSİYE ÇARPTI"

Olay anını anlatan Burhan Bark, "Dün akşam Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği konserden arkadaşlarla beraber çıktık. Üst caddede polis kovalamacasına denk geldik. Siyah bir araç kaçıyordu, polis kovalıyordu. İlerideki bankanın oradan hızlı bir dönüş alarak yolun karşı tarafına geçti. 100 ya da 200 metre sonra taksi durağından çıkan taksiye arkadan vurdu. Polisler adamlara müdahale etti. Gözaltına alıp götürdüler" dedi.