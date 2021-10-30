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Sultangazi'deki yıkımda operatörün bayrak hassasiyeti - Son Dakika

Sultangazi'deki yıkımda operatörün bayrak hassasiyeti

30.10.2021 12:44
Sultangazi'deki yıkımda operatörün bayrak hassasiyeti

SULTANGAZİ'de riskli olduğu için yenilenmek üzere yıkımına başlanan binanın duvarında asılı unutulan Türk Bayrağı'nı iş makinesi operatörü bulunduğu yerden alarak, arkadaşlarına verdi.

SULTANGAZİ'de riskli olduğu için yenilenmek üzere yıkımına başlanan binanın duvarında asılı unutulan Türk Bayrağı'nı iş makinesi operatörü bulunduğu yerden alarak, arkadaşlarına verdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sultangazi Belediyesi ekipleri, riskli olduğu için yenilenmek üzere yıkımına başladıkları 50. Yıl Mahallesi Hizmet Binası'nda, duvarda asılı unutulmuş bir Türk bayrağıyla karşılaştı. Yıkım makası ile binanın üst katlarında yıkım işlemine devam eden operatör, duvarlardan birini yıkınca, duvarın arkasındaki kolona asılı unutulmuş Türk bayrağı ortaya çıktı. Bunu gören operatör yıkıma ara verdi ve kıskacı kullanarak, büyük bir hassasiyetle bayrağı bulunduğu yerden alıp ekip arkadaşlarına iletti. Ekiplerin Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyeti gören çevredekiler de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


- İstanbul
Sultangazi'deki yıkımda operatörün bayrak hassasiyeti
Sultangazi'deki yıkımda operatörün bayrak hassasiyeti
Sultangazi'deki yıkımda operatörün bayrak hassasiyeti
Sultangazi'deki yıkımda operatörün bayrak hassasiyeti
Sultangazi'deki yıkımda operatörün bayrak hassasiyeti

Türk Bayrağı, Sultangazi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'deki yıkımda operatörün bayrak hassasiyeti - Son Dakika


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