Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan 50 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Denizli'de yunus timlerinin şüphelenerek durdurduğu iki şahsın üzerinden yaklaşık 50 gramlık uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devriye görevi yürüten motosikletli yunus timleri şüphelendikleri iki şahsı durdurarak kontrol etti. Genel Bilgi Toplama (GBT) üzerinden yapılan sorgulamalarında biri yabancı uyruklu olan iki şahsın uyuşturucu madde kaydı bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerin üst aramalarında ise yaklaşık 50 gramlık metafetamin maddesi ele bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli polis merkezine götürüldü. - DENİZLİ