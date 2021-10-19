ŞÜPHELİ ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

RİZE'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagaj kısmında saklanmış 1 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İyidere ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Ekiplerin aramalarında; otomobilin bagaj kısmına saklanmış halde 1 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. tutuklanırken, E.D. de adli kontrol uygulanarak serbest kaldı.

ÇORAP İÇİNDEN 4 TABANCA ÇIKTI

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk ve yol analiz çalışmalarında da şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Armada, aracın koltukları altındaki çoraplar içine gizlenmiş 4 el yapımı ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Sürücü O.D., gözaltına alındı.