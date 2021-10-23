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Şüpheli eve uyuşturucu baskını - Son Dakika

Şüpheli eve uyuşturucu baskını

23.10.2021 10:56
Şüpheli eve uyuşturucu baskını

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir evde olağan dışı hareketlilik ve sirkülasyon olduğunun fark eden polis ekipleri, yaptıkları baskında 2 kişiyi bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte kıskıvrak yakaladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir evde olağan dışı hareketlilik ve sirkülasyon olduğunun fark eden polis ekipleri, yaptıkları baskında 2 kişiyi bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yeni mahallede bulunan bir evde olağan dışı hareketlilik ve sirkülasyon olduğunun fark etti. Evi bir süre takibe alan ekipler, bahse konu ikamete gece saatlerinde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, ikamette bulunan F.B. (29) ve I.C.Ü. (24) isimli şahıslar etkisiz hale getirilerek yakalandı. İkamette ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada 7.92 gram bonzai, 1.33 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden I. C.Ü. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli F.B. ise Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. - BİLECİK

Uyuşturucu, Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli eve uyuşturucu baskını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şüpheli eve uyuşturucu baskını - Son Dakika
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