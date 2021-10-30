Şüpheli kişinin üzerinde sahte para ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Göngören'de durdurdukları bir şüphelinin üzerinde sahte 2 adet 200 lira ve 2 adet 100 dolar buldu.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, 27 Ekim'de Güven Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde şüphe üzerine H.A.'yı durdurdu. Şüphelinin yapılan üst aramasında sahte olduğu tespit edilen 2 adet 200 lira ve 2 adet 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.