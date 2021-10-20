Suriye Anayasa Komitesi toplantıları üçüncü gününde devam ediyor - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun üçüncü gün görüşmeleri başladı.

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında süren toplantılar için Komite'nin muhalefet ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri TSİ 10.20'de BM yerleşkesine giriş yaparken Esed rejimi temsilcileri de 10.30'da geldi.

Taraflar, kapıda bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadı.

Bugünkü görüşmelerde tarafların, altıncı tur toplantılarının ana gündemi olan "yeni Suriye anayasası taslağının hazırlanması" konusunu müzakere etmeyi sürdürmesi bekleniyor.

Özel Temsilci Pedersen, 17 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, "İki eş başkan şimdi sadece anayasa reformunun hazırlanması konusunda değil, aynı zamanda anayasa taslağının hazırlanmaya başlaması konusunda hemfikir. Doğrusu bu hafta için yeni olan şey, Suriye'de anayasa reformu için anayasa taslağı hazırlama sürecine başlamamız." ifadelerini kullanmıştı.

Suriye Anayasa Komitesinin altıncı turu 22 Ekim'de sona erecek.