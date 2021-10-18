Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turu başladı - Son Dakika

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Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında başladı.

Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyeleri TSİ 10.00 sularında Cenevre'de yeniden bir araya geldi.

Taraflar, komitenin ilk gün oturumlarına başlamadan önce Suriye'nin geleceğini belirleyecek yeni anayasanın temel ilkelerine ilişkin önerilerini BM'ye sundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplantılar için özel önlemler alındığı BM'de, taraflar gün ortasında ilk oturuma başlayacak.

Altıncı tur toplantılarının ana gündemi ise "yeni Suriye anayasası taslağının hazırlanması" olarak belirlendi.

Özel Temsilci Pedersen, dün düzenlediği basın toplantısında, "İki eş başkan şimdi sadece anayasa reformunun hazırlanması konusunda değil aynı zamanda anayasa taslağının hazırlanmaya başlaması konusunda hemfikir. Doğrusu bu hafta için yeni olan şey, Suriye'de anayasa reformu için anayasa taslağı hazırlama sürecine başlamamız." ifadesini kullanmıştı.

Bahra ve Kuzbari ilk kez aynı masada

Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

Bahra ve Kuzbari, dün BM Cenevre Ofisi'nde Pedersen öncülüğünde ile ilk kez aynı masada buluşmuştu.

Suriye Anayasa Komitesi toplantıları cuma günü sona erecek.

150 üyenin katılımıyla 30 Ekim 2019'da başlayan ve 1 Kasım 2019'da sona eren açılış toplantılarının ardından Suriye Anayasa Komitesi'nin "Küçük Grup" diye adlandırılan 45 kişilik yazım kurulu, BM Cenevre Ofisi'nde 5 tur görüşme gerçekleştirmişti.

Suriye Anayasa Komitesi'nin 25-29 Ocak 2021'de gerçekleştirilen 5'inci tur görüşmelerinde taraflar ilk kez anayasanın içeriğine odaklanarak yazım aşamasına geçmeyi hedefliyordu. Fakat Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavırlarını sürdürmesi süreci tıkamıştı.