Suriye'de üzerinden araç geçen çocuk ölümden döndü - Son Dakika

Halep kentinin batısındaki Atarib bölgesinde bir çocuğun üzerinden araç geçti. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğu fark etmeyen sürücünün aracıyla çocuğun üzerinden geçtiği, çocuğun ise araç geçtikten sonra ayağa kalkıp koştuğu görülüyor.

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