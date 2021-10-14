SURİYE'DEN GELEN OTOMOBİLDE 290 BIÇAK İLE 40 MUŞTA ELE GEÇİRİLDİ

SURİYE'den gelen ve Akçakale Gümrük Kapısı'nda durdurulan otomobilde 290 sustalı bıçak ile 40 muşta ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

SURİYE'den gelen ve Akçakale Gümrük Kapısı'nda durdurulan otomobilde 290 sustalı bıçak ile 40 muşta ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Akçakale Gümrük Kapısı'na giriş yapan otomobili şüphe üzerine durdudu. Yapılan aramada otomobilin stepne ve çamurluk gibi kısımlarına gizlenmiş 290 sustalı bıçak ile 40 muşta ele geçirildi. Bıçak ile muştalara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan otomobili sürücüsünü gözaltına aldı.

Akçakale, Suriye, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › SURİYE'DEN GELEN OTOMOBİLDE 290 BIÇAK İLE 40 MUŞTA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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