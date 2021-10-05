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Suriye'nin Azez ilçesindeki İHH Şam Üniversitesi üçüncü mezunlarını verdi - Son Dakika

Suriye'nin Azez ilçesindeki İHH Şam Üniversitesi üçüncü mezunlarını verdi

05.10.2021 13:43
Suriye'nin Azez ilçesindeki İHH Şam Üniversitesi üçüncü mezunlarını verdi, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının (İHH), Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde kurduğu İHH Şam Üniversitesi 3. mezunlarını verdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının (İHH), Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde kurduğu İHH Şam Üniversitesi 3. mezunlarını verdi.

Suriye'de Mart 2011'de savaşın başlamasının ardından bölgede ilk kurulan İHH Şam Üniversitesinden mezun olan 100'ü erkek, 28'i kadın toplam 128 öğrenci için diploma töreni düzenlendi.

Mezuniyet töreni öncesi, Bursa ve Konya İHH şubelerinin desteğiyle kız ve erkek öğrenciler için yapılacak yurt binalarının temel atma töreni de yapıldı.

Temel atma töreni sonrası konuşma yapan İHH Mütevelli heyetinden Muhammed Hanefi Kutluoğlu, "Bugün Bursa ve Konya İHH Şubelerinin destekleriyle beraber iki yurt binasının temellerini attık. Bu binalar 3 kat üzerine her bir katı 600 metrekare olmak üzere toplam 1800 metrekareye sahip olup her bir binada yaklaşık 320 öğrencimiz kalacak." dedi.

Kutluoğlu, "Üniversitemizde 5 fakülte var. Bu fakültelerde yaklaşık 2 bin öğrenci eğitim almakta ve yurtlar da büyük bir ihtiyaçtı. Bu sebeple bu projeyi başlattık. Umarım çocuklarımız için daha rahat bir ortamı sağlamış oluruz." diye konuştu.

Üniversitenin İlahiyat ve Hukuk Fakültesinden mezun olan 49 yaşındaki Taha Heddel, mutluluğunu ifade etti.

Haddel, 3 senenin sonunda bu diplomaya ulaşmanın heyecanının bir başka olduğunu dile getirerek Şam Üniversite idaresine ve İHH'ye teşekkür etti.

İlahiyat ve Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Siyasal Bilimler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi olarak 5 ayrı dalda eğitim veren üniversitenin 2 bin civarında öğrencisi bulunuyor.

Suriye'nin Azez ilçesindeki İHH Şam Üniversitesi üçüncü mezunlarını verdi
Suriye'nin Azez ilçesindeki İHH Şam Üniversitesi üçüncü mezunlarını verdi
Suriye'nin Azez ilçesindeki İHH Şam Üniversitesi üçüncü mezunlarını verdi
Suriye'nin Azez ilçesindeki İHH Şam Üniversitesi üçüncü mezunlarını verdi
Suriye'nin Azez ilçesindeki İHH Şam Üniversitesi üçüncü mezunlarını verdi

Şam Üniversitesi, Suriye, Mart, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'nin Azez ilçesindeki İHH Şam Üniversitesi üçüncü mezunlarını verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'nin Azez ilçesindeki İHH Şam Üniversitesi üçüncü mezunlarını verdi - Son Dakika
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